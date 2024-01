Josh Doig, nuovo terzino neroverde, scommette sulla salvezza del Sassuolo: "Da quando sono in Italia, lotto per non retrocedere. Ho esperienza e so che ogni partita è importante". Sulla sua nuova squadra: "Abbiamo qualità in tutti i reparti, da esterno sinistro ho spesso affrontato Berardi e ogni volta era un incubo"

