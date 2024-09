Il polacco ha alla fine rifiutato l’offerta del club turco, che per lui aveva messo sul piatto 11 milioni più 4 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Zalewski resta così alla Roma, con un contratto in scadenza il prossimo giugno ma senza la volontà di rinnovarlo, e da oggi sarà fuori rosa a tempo indeterminato. Già per la trasferta di Genova, dunque, De Rossi si ritrova con un uomo in meno a disposizione

