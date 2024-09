Il mercato giallorosso ha continuato a rimanere vivo anche oltre la fine del 30 agosto. Dopo gli arrivi a parametro zero di Hummels ed Hermoso, oltre alla partenza di Smalling per l'Arabia Saudita, si stava concretizzando pure la cessione di Zalewski al Galatasaray. A un giorno dalla fine del mercato in Turchia però, il giocatore ha deciso di rimanere alla Roma. Rifiutata una ricca proposta di 2 milioni di euro a stagione, mentre i due club si erano accordati per una cifra vicina ai 10 milioni più bonus. In estate erano già arrivati gli interessamenti di PSV Eindhoven e Napoli, per un possibile scambio con Ngonge, ma alla fine il futuro di Zalewski sarà ancora nella città in cui è cresciuto. Il club turco invece proverà ancora a fare la spesa in Serie A, puntando uno tra Ballo Touré e Mario Rui per la propria fascia sinistra.