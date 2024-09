Il club turco cerca l’intesa definitiva con i giallorossi per Zalewski. Qualora non dovesse essere trovato l’accordo entro la giornata di oggi, 11 settembre, un nome last minute (con il mercato che chiuderà il 13 settembre) per il Galatasaray potrebbe essere quello di Mario Rui, fuori dal progetto tecnico del Napoli di Conte

Il Galatasaray continua a guardare in Serie A. La squadra turca, infatti, dopo l’arrivo in attacco di Victor Osimhen dal Napoli, è alla ricerca di un esterno che possa rinforzare la fascia sinistra. Il primo nome è quello di Nicola Zalewski della Roma. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 settembre, si è svolto a Roma un incontro tra i giallorossi e il club turco. Si cerca l’accordo tra tutte le parti, con una decisione definitiva che è attesa in serata. Qualora non si dovesse trovare l’intesa, il Galatasaray (che ha tempo fino al 13 settembre) potrebbe puntare su Mario Rui. Il terzino portoghese è fuori dal progetto Napoli e può diventare una buona soluzione last minute per il club turco.