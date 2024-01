Il club arabo aveva pronta un'offerta da 30 milioni di euro per la Juventus, ma l'esterno offensivo argentino ha detto "no" al trasferimento in Saudi Pro League. L'intenzione del classe 2003 è terminare la stagione con la maglia del Frosinone

Matias Soulé ha detto "no" all'Arabia Saudita . L'esterno offensivo classe 2003 ha rifiutato una proposta molto importante dell' Al-Ittihad , squadra allenata dall'argentino Marcelo Gallardo. Il club arabo aveva pronta un'offerta da 30 milioni di euro per la Juventus , ma il calciatore vuole rimanere al Frosinone e terminare la stagione con la squadra giallazzurra.

Soulé continua a brillare con il Frosinone

Soulé è il calciatore copertina del Frosinone di Di Francesco. L'esterno offensivo argentino, arrivato in Ciociaria in prestito secco dalla Juventus, sta brillando con il club di Stirpe e non ha saltato una singola partita dal suo arrivo. Fino a questo momento il classe 2003 ha realizzato 9 gol in 19 presenze in Serie A, l'ultimo proprio domenica scorsa nella gara interna contro il Cagliari.