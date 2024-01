Calciomercato

Il Verona, una delle società più attive sul mercato sia entrata sia in uscita, ha ufficializzato l'arrivo di altri due centrocampisti: Dani Silva dal Vitória Sport Clube e Reda Belahyane dal Nizza. Zerbin e Popovic (giocatori di proprietà del Napoli) passano in prestito al Monza, dopo essere stati vicini al Frosinone. Questi sono solo gli ultimi annunci: ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - 'THE TRANSFER SHOW' IN LIVE STREAMING