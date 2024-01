Il calciatore svizzero di proprietà dell'Augsburg resta l'obiettivo principale per l'attacco: contatti continui tra le parti in causa per cercare l'accordo definitivo. Brekalo resta in uscita: è nel mirino dell'Olympiakos che ha mosso i primi passi per il trasferimento in prestito

La Fiorentina continua a lavorare per Ruben Vargas, che è e resta l'obiettivo principale come attaccante esterno. Si cerca un accordo tra tutte le parti in causa: calciatore, agenti e Augsburg, club proprietario del cartellino, per cercare di portare il calciatore svizzero a Firenze il prima possibile. In stagione Vargas è sceso in campo 16 volte in Bundesliga, mettendo a segno 1 gol e 1 assist.