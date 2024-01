Lunedì 29 gennaio verrà formalizzato l’accordo tra Napoli e Udinese per il passaggio di Nehuen Perez in azzurro: operazione da 16 milioni di euro più 2 di bonus. Martedì 30 gennaio il difensore argentino dovrebbe svolgere le visite mediche. Intanto i friulani sperano di poter arrivare a Ostigard per tutelarsi in difesa in caso di partenza di Nehuen Perez

