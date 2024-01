È una storia d’amore quella che lega Olivier Giroud al Milan: non ne fa mistero l’attaccante francese, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parla del suo futuro: “Non so ancora cosa succederà: però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose”. Entrando più nel dettaglio, afferma: “Con il club non abbiamo ancora affrontato l’argomento rinnovo: decideremo più avanti. A fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione”. Continua: “Con Pioli c’è un grande rapporto di fiducia reciproca, gli ho sempre dato il mio sostegno”. Diventerà allenatore a fine carriera? “No, troppo stress… Mi piacerebbe diventare direttore sportivo”.