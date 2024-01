Roma, Angeliño è sempre più vicino. Per completare l'affare che darebbe a Daniele De Rossi un nuovo tassello sulla fascia all'appello manca solo il via libera definitivo del Galatasaray all'interruzione anticipata del prestito, con i turchi che vorrebbero uno sconto sulla cifra annuale pagata ai tedeschi per il prestito di 12 mesi. I documenti sono in fase di formalizzazione col Lipsia. Col club tedesco i giallorossi avevano già un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro.