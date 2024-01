L'esterno offensivo è a un passo dal ritorno in Croazia: nella notte l'Hajduk Spalato ha superato la concorrenza dell'Olympiacos e ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina. Operazione definita in prestito oneroso secco, con la Viola che incasserà 200mila euro

Josip Brekalo torna in Croazia. È in chiusura l'operazione per il trasferimento dell'esterno offensivo dalla Fiorentina all' Hajduk Spalato . Il club croato ha superato la concorrenza dell'Olympiacos che aveva insistito nelle ultime ore: accordo raggiunto con la Fiorentina in prestito oneroso secco , con la viola che incasserà 200mila euro . Il calciatore potrebbe partire già nella giornata di sabato.

I numeri di Brekalo in Serie A

Per Brekalo si tratterebbe del secondo "arrivederci" alla Serie A. Nella stagione 2021/22 l'esterno offensivo aveva indossato la maglia del Torino realizzando 7 gol e 2 assist in 32 presenze in campionato. Nella stagione in corso il croato è sceso in campo in 18 occasioni e ha realizzato solamente un gol contro il Napoli.