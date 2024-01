L’Empoli che continua a credere nella salvezza dopo l’1-1 strappato sul campo della Juventus ha il volto di Tommaso Baldanzi: Il gioiello classe 2003 entra e segna, raddrizzando con un destro (non il suo piede) dal limite una partita che si era messa male (gol di Vlahovic) dopo le ottime – per l’Empoli premesse dovute al rosso a Milik dopo appena 18’. Un gol che, se il suo nome compariva già su diversi taccuini in tempo di mercato (Roma su tutti), non fa che rendere ancora più appetibile l’attaccante dell’Empoli. Che però, dalla sua, respinge ogni voce sul suo conto. “Non ho fatto nessuna scelta e sinceramente in questo momento non ci sto pensando. A quelle cose ci penseranno la dirigenza e il mio entourage. Io con la testa sono qua a Empoli”, dice a fine partita.