Fiorentina, no a offerte per Carboni e Gudmundsson

La Fiorentina si è mossa sul mercato nella giornata di lunedì, presentando due proposte ufficiali. Offerti all'Inter 20 milioni di euro per Valentin Carboni (attualmente in prestito al Monza). Il club nerazzurro però considera incedibile il 18enne. La stessa cifra è stata messa sul piatto con il Genoa per Albert Gudmundsson. Il club del presidente Zangrillo ha ritenuto insufficiente l'offerta. L'islandese potrebbe partire, ma il prezzo richiesto per il cartellino è di circa 30 milioni di euro. Per la squadra di Italiano resta ancora viva la pista Belotti (senza più lo scambio con Ikoné). L'attaccante della Roma ha rifiutato tutte le proposte dall'estero e vorrebbe rimanere alla corte di De Rossi oppure trasferirsi a Firenze.