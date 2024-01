La Fiorentina chiede Belotti, Sassuolo su Kumbulla

Ore calde per il mercato della Roma. Dopo l'ufficialità di Angeliño in entrata si pensa anche alle possibili uscite. Contatto fra i giallorossi e la Fiorentina per il possibile passaggio in viola dell'attaccante giallorosso. Per procedere nella trattativa però la Fiorentina deve prima cedere Nzola. In difesa invece possibile la partenza di Kumbulla per il quale nelle ultime ore si è fatto forte il pressing del Sassuolo

Si lavora intensamente in casa Roma in questi ultimi giorni di mercato. Da oggi lo spagnolo Angelino è ufficialmente un giocatore giallorosso e va a rinforzare la batteria di esterni difensivi di Daniele De Rossi. I giallorossi però lavorano anche alle uscite. Due i nomi più caldi: Belotti e Kumbulla. Per l'attaccante, arrivato nell'estate del 2022 dopo lo svincolo dal Torino, nelle ultime ore c'è stato un contatto da parte della Fiorentina, al quale il giocatore era stato proposto per uno scambio con Ikené. Quella trattativa si era fermata subito ma ora i viola vorrebbero portare Belotti a Firenze con un'operazione in prestito fino al termine della stagione: c'è anche l'ok del giocatore per il trasferimento. In questa prima parte di stagione con la Roma, Belotti ha raccolto 14 presenze in Serie A segnando 3 gol e servendo anche 2 assist.Al momento, però, il suo arrivo è legato all'uscita di M'Bala Nzola.