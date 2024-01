I rossoneri pensano a un altro colpo per completare la difesa: la pista che porta a Demiral non è stata abbandonata. Il turco è stato chiesto in prestito per sei mesi, ma serve l'ok dell'allenatore dell'Al-Ahli. Intanto è stato visionato Lacroix, obiettivo per il mercato estivo

Ultimi giorni di mercato, e il Milan pensa a un altro colpo in difesa per completare il reparto, dopo l’arrivo di Gabbia. I nomi sul taccuino sono diversi, le trattative che portano a quelli in cima alla lista dei desideri, però, sono complesse. L’opzione Demiral resta sempre viva, ma non è semplice arrivare al turco dell’Al Ahli, già visto in Serie A con Sassuolo, Juventus e Atalanta, e approdato nella Saudi Pro League la scorsa estate. L’obiettivo dei rossoneri sarebbe quello di portarlo a Milano con un prestito secco per i prossimi 6 mesi. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia, ma serve il via libera dell’allenatore alla cessione.