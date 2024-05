Per il Marsiglia sono ore cruciali in campo e sul mercato. Stasera la squadra sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Europa League contro l'Atalanta ma nel frattempo la società sta lavorando per individuare il profilo giusto per la panchina. Il nome principale per l'OM è quello di Paulo Fonseca, oggi al Lille e cercato anche dal Milan, club del quale i francesi temono un sorpasso. Proprio per questo vorrebbero chiudere il prima possibile.