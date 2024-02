Bari, ufficiale l'esonero per Pasquale Marino

Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari, adesso è ufficiale. Decisiva la sconfitta per 3-0 subita dal Palermo nell'ultimo turno di campionato. I pugliesi si trovano al quindicesimo posto in Serie B dopo 23 giornate, con 27 punti conquistati. Marino era subentrato a stagione in corso a Mignani. La squadra pugliese attualmente è a +5 dalla zona playout

Finisce l'avventura di Pasquale Marino alla guida del Bari. L'allenatore siciliano era subentrato dopo 9 giornate alla guida della squadra sostituendo Michele Mignani. Nelle 14 partite in cui ha diretto la formazione pugliese ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, le ultime due consecutive contro Reggiana e Palermo. Il Bari attualmente è a quota 27 punti, 5 in più della zona playout. Per la sua sostituzione si valutano i profili di Fabio Cannavaro e Ivan Javorcic. Oggi la squadra riprenderà la preparazione in vista del prossimo match di sabato 10 febbraio in casa contro il Lecco