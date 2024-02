Ha segnato il gol finora forse più bello della stagione di Serie A, il tacco contro il Milan lo scorso 9 dicembre che regalò allo scadere la vittoria all'Atalanta. Roba da stropicciarsi gli occhi e da rivedere in loop: Luis Muriel in questi anni ci ha abituato a prodezze e gesti tecnici di rara bellezza. Ora il suo futuro è sempre più lontano dall'Italia. Negli USA infatti il mercato in entrata è ancora aperto e la tentazione del colombiano si è traformata in un'aperta disponibilità al trasferimento. Destinazione Orlando City: il sì del giocatore c'è, ora manca solo l'offerta decisiva del club statunitense per chiudere l'affare con l'Atalanta.