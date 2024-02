Intervenuto a Dazn, l'amministratore delegato nerazzurro ammette la trattativa per il polacco ora al Napoli: "Sta pensando Ausilio a tutto, io ho solo informato De Laurentiis che stiamo parlando con il giocatore". Sui rinnovi di contratto, nessuna fretta: "L'importante è non avere possibili svincolati in estate. Con calma penseremo alla situazione di Lautaro Martinez e di Barella"

"Se va tutto bene porteremo Zielinski a Milano"

A proposito di colpi, è arrivata la conferma ufficiale dell’interessamento per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024: “Ho parlato con De Laurentiis e gli ho comunicato che stiamo sondando il terreno con il giocatore. Ausilio sta lavorando e, se tutto andrà in porto, lo annunceremo e lo tesseremo per il prossimo anno. Fa parte di quelle situazioni che l'area sportiva deve considerare”. Situazioni che in casa Inter hanno sempre esplorato con successo negli ultimi anni: “Thuram? Ha sempre dimostrato di essere forte, peccato per quell’infortunio nel 2021. A parametro zero è stata un'operazione importante perché è un talento che può diventare un campione. Inoltre è un bravissimo ragazzo, un figlio d’arte che ha nel padre il primo consigliere, una garanzia”. L’appetibilità ritrovata dell’Inter è un orgoglio per Marotta: “Ora è facile arrivare alla fumata bianca perché siamo l'Inter e, rispetto a quando sono arrivato qua, i sei titoli vinti e le due finali di Europa League e Champions League disputate hanno aumentato il nostro appeal. In più c'è la città di Milano che piace ed attrae".