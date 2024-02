Le dichiarazioni del padre del centrocampista polacco: il classe 1994 lascerà il Napoli ma non la Serie A. L'Inter proverà a tesserarlo per la prossima stagione come confermato da Marotta

Il futuro di Zielinski sarà lontano da Napoli. A confermarlo è il papà Boguslaw Zielinski , che ha parlato a margine della premiazione del figlio come miglior giocatore polacco nel 2023. "Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia . Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa".

Marotta: "Se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo"

L'Inter proverà a tesserare Zielinski per la prossima stagione. A confermarlo è l'amministratore delegato del club nerazzurro Giuseppe Marotta, ai microfoni di Dazn. "Io ho parlato con De Laurentiis e gli ho detto che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo, altrimenti no".