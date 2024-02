Il direttore sportivo dell’Inter è intervenuto durante il premio "Amico dei bambini" organizzato dall'Aldini e ha parlato del futuro di Lautaro: "Stiamo pianificando un discorso più a lungo termine, lui ha detto che bisogna stare tranquilli e quindi lo confermo…". Poi su Zielinski e Taremi: "Abbiamo informato i rispettivi club, sono giocatori su cui stiamo lavorando" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Lautaro ha detto che non bisogna preoccuparsi sul rinnovo? Se l'ha detto lui non vedo perché non debba confermarlo io…". Queste le parole di Piero Ausilio che ha parlato premio "Amico dei bambini" organizzato dall'Aldini. Il ds nerazzurro ha toccato diversi argomenti, su tutti il rinnovo del capitano: "da ambo le parti vogliamo allungare questo rapporto: è normale che ci sia una negoziazione in corso e che, come in tutte le cose, ci voglia un po' di pazienza. I tempi che hanno i tifosi e la stampa non sono i nostri, ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti. Questo è quello che vogliamo"

"Rinnovo Barella? Abbiamo iniziato con quelli urgenti" Sempre in tema di rinnovi, Ausilio ha parlato anche del prolungamento di Barella: "Ciò che detto per Lautaro vale per Barella e per i rinnovi di tutti i giocatori importanti di questa società, che sono tanti. Abbiamo iniziato con qualcuno, diciamo i più urgenti (Dimarco, Darmian e Mkhitaryan, ndr), che avevano delle scadenze onestamente più immediate rispetto a Barella o lo stesso Lautaro. Abbiamo sistemato chi era più urgente sistemare, ma stiamo lavorando e pianificando un discorso più a lungo termine con Barella e Lautaro".

"Zielinski e Taremi? Abbiamo informato i club" Sui probabili prossimi arrivi in casa nerazzurra, ovvero Zielinski e Taremi che si libereranno a parametro zero il prossimo 30 giugno, Ausilio conferma: "Sono situazioni su cui stiamo lavorando, non amiamo dare tempi, date o ultimatum a nessuno". Poi lo stesso ds aggiunge: "Abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando con questi giocatori, ci sono stati dei contatti, vedremo se porteranno a qualcosa di definitivo".

"Scudetto? Nulla di definito, ma consapevoli dei nostri mezzi" Sulla vittoria contro la Juventus e l’allungo in vetta: "La consapevolezza nei nostri mezzi c’è, consapevolezza che arriva attraverso il lavoro e i risultati, ma sappiamo che abbiamo fatto soltanto 'qualcosa' e nulla è ancora definito. Quella contro la Juventus è stata soltanto una tappa importante verso un qualcosa di conclusivo, ma manca ancora molto, quindi c’è da mettere sul campo tanto lavoro". Poi sul prossimo impegno contro la nuova Roma di De Rossi: "Non giochiamo contro Dybala e Lukaku, ma contro la Roma che è una squadra forte, che viene da tre vittorie consecutive. C’è stato un cambio di allenatore giocheremo in uno stadio importante e gremito di persone, ma in campo scenderà un’Inter determinata che vorrà continuare il proprio percorso".

"Lavoro bellissimo di Inzaghi, è un perfezionista" Ausilio ha infine parlato di Inzaghi e del momento dell’Inter: "Simone è un perfezionista e ha questo gusto del bello che penso si manifesti attraverso le prestazioni della squadra. I nostri risultati arrivano attraverso il bel gioco, un gioco che non arriva per caso ma perché c’è tanto lavoro dietro, tanta organizzazione che ho modo di vedere ogni giorno ad Appiano. Con lui stiamo completando un lavoro bellissimo che spero possa portarci a qualcosa di importante a fine stagione".