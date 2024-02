Marotta: "Grande attenzione su Zielinski e Taremi"

"Zielinski e Taremi? C'è grande attenzione"

"Sul mercato stiamo valutando le opportunità tra gli svincolati: su Zielinski c'è grande attenzione da parte nostra così come per Taremi. Vedremo in modo trasparente se annunciare o meno", ha invece spiegato Marotta sul tema degli svincolati. E ancora su Lautaro: "Perderlo in estate? Segnali non ce ne sono in questo senso. Non ci facciamo condizionare dai titoli dei giornali. E poi non vedo questa differenza tra noi e il Psg... Torneremo in Champions con orgoglio e contro una squadra scorbutica: sarà una doppia partita non facile, ma sono fiducioso".