Il Lecco cambia idea: niente esonero per Aglietti

Cambia di nuovo tutto in casa Lecco: dopo la decisione di ieri pomeriggio di Paolo Di Nunno di esonerare l'allenatore Alfredo Aglietti e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, l'amministratore delegato del club lombardo ha cambiato idea nella notte. Non ci sarà il ritorno di Luciano Foschi, l'allenatore della promozione che era stato esonerato a ottobre scorso. Il presidente del Lecco Di Nunno ha cambiato idea grazie alle pressioni dei figli Gino e Cristian, rispettivamente vicepresidente e presidente del club. Viene confermato anche il direttore sportivo Domenico Fracchiolla. Ieri sera anche i leader dello spogliatoio (Ionita, Crociata, Novakovich) avevano provato a convincere Di Nunno a non cambiare allenatore. Aglietti nelle quattro partite in cui ha guidato in panchina ha finora raccolto un solo punto subendo tre sconfitte