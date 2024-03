Le aveva minacciate più volte nel corso di una stagione vissuta sulle montagne russe ma più che un’effettiva convinzione era un modo per provare a scuotere una squadra che faticava a riconoscere dopo il secondo posto e gli applausi di un anno fa. Stavolta le dimissioni le ha presentate davvero. Rescissione consensuale con la società per l’esattezza ma è un dettaglio. Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Due anni e mezzo in cui ha riportato i biancocelesti in Champions, ha sognato la qualificazione ai quarti ma ha anche incassato 16 sconfitte su 39 partite stagionali. La squadra non lo seguiva più, se ne è reso conto e lo ha detto chiaramente ai suoi giocatori poche ore prima dell’addio. La prima contestazione subita dai tifosi da quando è a Roma, lo sfogo di Immobile in panchina al momento della sostituzione, altri segnali che lo hanno fatto riflettere. I rapporti con Lotito erano tesi da quest’estate. Storie di mercato e non solo, la fiducia era solo di facciata. Sarri lascia ma non il suo staff - 6 in totale- che rimane in carica. Ad oggi l’allenatore della Lazio è Martusciello, il vice di Sarri. Sarà lui a dirigere i prossimi allenamenti a Formello dove la squadra è in ritiro e sarà lui probabilmente a guidare la squadra sabato a Frosinone.