Salernitana, Ribery non sarà nello staff di Colantuono

Il francese ha deciso di rimanere a Monaco di Baviera con la famiglia e in futuro potrebbe diventare allenatore nelle giovanili del Bayern. L’ex campione dunque non farà parte dello staff di Colantuono, nuovo allenatore della Salernitana dopo l’esonero di Liverani

