Koopmeiners: "Via dall'Atalanta a fine stagione"

La pausa delle Nazionali offre sempre spunti legati al calciomercato. Il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners, in un'intervista al De Telegraaf ha confermato la sua intenzione di lasciare a fine stagione il club bergamasco: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un'intesa. Spero che quest'anno invece di si presentino delle opzioni su cui riflettere. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e di alcuni club di Premier League. Naturalmente le leggo anche io o mi vengono inoltrate. A Bergamo abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me".

