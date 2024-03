"Sono nel posto in cui ho sempre desiderato essere". Simon Kjaer giura fedeltà al Milan in un'intervista rilasciata a bold.dk, una testata danese. Il difensore rossonero parla della sua vita a Milano, del suo futuro e svela anche un retroscena di mercato. "In precedenza ho anche rifiutato offerte dall'Arabia Saudita. L'ho fatto per molte ragioni. Innanzitutto perché in questo momento mi trovo nel posto in cui ho sempre desiderato essere. Ho fatto un bellissimo percorso calcistico, ho sempre desiderato giocare nel Milan e ho una vita incredibilmente bella a Milano".