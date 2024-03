Il ct della nazionale francese in un'intervista a Telefoot ha parlato del futuro dell'attaccante, che è in scadenza di contratto con il Milan: "Se è fatta per il trasferimento di Olivier al Los Angeles FC? No. È una possibilità? Sì. È un desiderio? Sì". E intanto il club statunitense si è assicurato un diritto di prelazione sul calciatore rossonero ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Olivier Giroud in MLS, un'ipotesi che potrebbe diventare realtà. Già nella scorsa estate c'erano state delle voci di un possibile trasferimento dell'attaccante del Milan al Los Angeles FC, ma poi non se ne fece nulla. Adesso i rumors si fanno più insistenti, soprattutto in virtù del contratto in scadenza con i rossoneri nel giugno 2024. Ad avvalorare un futuro a stelle e strisce per Giroud ci ha pensato il ct della Francia Didier Deschamps. In un'intervista a Telefoot, l'allenatore ha dichiarato: "Se è fatta per il trasferimento di Olivier a Los Angeles? No. È una possibilità? Sì. È un desiderio? Sì. Martedì sarà titolare nell'amichevole contro il Cile? Vedremo...".

La "prelazione" dei Los Angeles FC Nei giorni scorsi anche The Athletic (testata statunitense) e L'Equipe (giornale francese) avevano parlato del possibile trasferimento di Giroud al Los Angeles FC. Il The Athletic ha spiegato che l'attaccante sta valutando le varie ipotesi: restare al Milan o trasferirsi in Medio Oriente se non dovesse riuscire a trovare un accordo con il LAFC. Inoltre sembra che il club di LA abbia inserito il francese nella sua "Discovery List", cosa che gli consentirebbe di avere la prelazione rispetto alle altre squadre di MLS. milan Pioli il "rivalutatore": quanti giocatori rinati

Cos'è il Discovery Process dell'MLS Attraverso il Discovery Process i club possono scoutare e ingaggiare i calciatori che non sono ancora sotto contratto con squadre di MLS e che non sono soggetti a un altro meccanismo di assegnazione (per esempio l'MLS SuperDraft). Questo regolamento consente di mantenere omogeneo il livello delle squadre ed evita che un club possa rinforzarsi molto di più rispetto a un altro. Per ingaggiare un giocatore attraverso il Discovery Process il club deve prima inserirlo nella sua Discovery List, all'interno della quale possono esserci un massimo di 5 elementi modificabili in qualsiasi momento. La lista rimane secretata e gli obiettivi di mercato vengono comunicati solamente ai vertici dell'MLS. In questo modo anche le squadre più piccole riescono ad avanzare proposte verso i calciatori più interessanti.

Giroud ritroverebbe Lloris a Los Angeles Al Los Angeles FC Giroud ritroverebbe Hugo Lloris, che si è trasferito negli Stati Uniti nel gennaio 2024. I due non hanno mai giocato nello stesso club, ma sono scesi in campo insieme in 96 occasioni con la maglia della nazionale francese. Inoltre al LAFC c'è anche Giorgio Chiellini: l'ex difensore ha vissuto lì l'ultima esperienza da calciatore e attualmente ricopre il ruolo di "player development coach" all'interno dello staff dell'allenatore Steve Cherundolo per "assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra".