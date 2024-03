L'allenatore del Barcellona, dopo le parole di Laporta al El Mundo Deportivo, è tornato a parlare del suo futuro alla vigilia del match contro il Las Palmas: "Sia io che il mio staff tecnico siamo molto grati per le parole del presidente e c'è molta fiducia nel rapporto con Laporte e Deco e siamo anche amici, ma non credo che cambierà nulla. Penso al meglio per il club e gli sarò sempre grato"

Xavi Hernandez non ha intenzione di cambiare idea sulla sua decisione di dimettersi dal ruolo di allenatore del Barcellona al termine della stagione. L'allenatore spagnolo nello scorso gennaio, dopo la sconfitta maturata in casa contro il Villarreal, aveva annunciato che avrebbe lasciato il suo incarico al termine del campionato e così farà. Da lì in poi i blaugrana hanno vinto 6 delle 8 partite giocate in Liga (le altre due pareggiate) e si sono qualificati ai quarti di finale di Champions League.

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente Joan Laporta ha dichiarato in un'intervista al El Mundo Deportivo che vorrebbe che Xavi cambiasse decisione e restasse anche per la prossima stagione. Ormai, però, Xavi ha fatto la sua scelta come confermato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Las Palmas: "Sia io che il mio staff tecnico siamo molto grati per le parole del presidente e c'è molta fiducia nel rapporto con Laporte e Deco e siamo anche amici, ma non credo che cambierà nulla. Penso al meglio per il club e gli sarò sempre grato".