In casa Lazio si pensa già al mercato futuro. Il club di Igor Tudor, infatti, è interessato a Ibrahima Sissoko, centrocampista dello Strasburgo classe 1997 che andrà in scadenza di contratto a giugno. Si tratterebbe, dunque, di un arrivo a parametro zero. Ma non c'è solo la Lazio su di lui che resta un profilo molto seguito in Italia. Su Sissoko, infatti, c'è anche l'interesse di Fiorentina e Bologna.