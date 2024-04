Nicolò Zaniolo è da sempre un pupillo del futuro ds del Napoli Giovanni Manna. Il calciatore, che in estate rientrerà al Galatasaray, vorrebbe tornare in Italia: le news di calciomercato

Nuovi obiettivi di mercato in casa Napoli. Tra questi, potrebbe esserci anche Nicolò Zaniolo, un pallino (già dai tempi della Juve) del futuro nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray. Il futuro nuovo ds del Napoli lo porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro campionato. Su Zaniolo si era mossa in passato la Fiorentina. Adesso il Napoli potrebbe pensarci seriamente.