Con la partita giocata contro l'Empoli, è scattato in automatico il riscatto del Torino nei confronti del colombiano che dunque resterà in granata fino al 2026.

I numeri della stagione

Arrivato in prestito dall’Atalanta a fine agosto , il colombiano ha segnato in questo campionato 12 gol (11 col Toro e uno con l'Atalanta, a Frosinone alla 2^ giornata). Per lui anche 4 assist in 2.441' complessivi in campo.