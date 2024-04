Dopo il 4-1 contro la Salernitana, il centrocampista rompe con la Lazio: "Non voglio più prendere un euro dal club, ho già chiesto la rescissione, è giusto farmi da parte". La società sostiene di aver scoperto solo adesso la volontà del calciatore, attesa una risposta ufficiale dal club. Intanto Luis Alberto sui social scrive ai tifosi: "Vi avrò sempre nel cuore, continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita" LAZIO-SALERNITANA 4-1, HIGHLIGHTS E PAGELLE

Dopo le parole, ora si attendono gli sviluppi del caso scoppiato in casa Lazio. Luis Alberto rompe con il club e lo fa parlando dopo la vittoria contro la Salernitana. Il messaggio è inequivocabile: "Io sicuramente non sarò parte del progetto nel prossimo anno, ho già chiesto al club la rescissione". Parole che segnano una rottura con il club bianconceleste, con il centrocampista che prosegue: "Sinceramente posso dire che per me queste ultime due-tre settimane sono state difficili per quello che è successo - ha detto a Dazn -. Non voglio prendere un euro in più della Lazio. è giusto farmi da parte da questo club che mi ha dato tanto e lasciare a loro questi stipendi per altri giocatori". La società biancoceleste sostiene di aver scoperto la volontà di rescissione di Luis Alberto solo dopo l'intervista al termine di Lazio-Salernitana, e ora si attende una risposta ufficiale da parte del club. La scorsa estate lo spagnolo ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2027.

Il messaggio sui social: "Darò il massimo fino all'ultimo minuto" Dopo aver annunciato la volontà di rescindere con la Lazio nel post partita, Luis Alberto ha poi aggiunto qualche dichiarazione sui social attraverso il suo profilo Instagram: "Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto".