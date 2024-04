Intervistato dal portale belga hln.be, il giocatore è stato molto chiaro sul suo futuro: "Il Milan è una grande squadra, ma io ho bisogno di giocare. All'Atalanta sto migliorando, ho trovato un ambiente e uno stile di gioco adatto a me". Su Gasperini: "Il mister è severo ma giusto, mi ha aiutato molto"

Se dipendesse da lui, Charles De Ketelaere avrebbe già definito il suo futuro: "Rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina", ha detto il giocatore belga al portale HLN.be.