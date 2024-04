Il Palmeiras ha ufficializzato l'ingaggio di Felipe Anderson a parametro zero, accordo fino al 31 dicembre 2027: il giocatore si trasferirà in Brasile al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto con la Lazio. Poco prima dell'annuncio, il 31enne brasiliano aveva scritto sul proprio profilo Instagram: "Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, ma non ho trovato l’accordo per il rinnovo"

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Palmeiras ha ufficializzato l'accordo a parametro zero con Felipe Anderson. Il calciatore era in scadenza con la Lazio il prossimo 30 giugno, tornerà in Brasile a fine stagione, dove vestirà per la prima volta la maglia verde del club di San Paolo. Come riporta il sito del Palmeiras, il 31enne brasiliano "ha firmato un pre-contratto e rinforzerà la squadra a partire da luglio, dopo l'apertura del mercato internazionale: il suo contratto inizierà il 1° luglio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027". Sfuma quindi la possibilità di vedere Felipe Anderson in altre squadre di Serie A come la Juventus.