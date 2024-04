L’ex difensore argentino, ora dirigente viola, ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza a giugno. Il club ha provato a trattenerlo ma, con grande armonia e serenità verso la Fiorentina, Burdisso preferisce intraprendere una nuova esperienza per tornare a fare il direttore sportivo, come ha già avuto modo di provare al Boca. Per Burdisso, che aspetta potenziali offerte, non ci sono stati contatti diretti con la Roma, dove verrebbe accolto volentieri da De Rossi

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina a fine stagione. L’ex difensore argentino, ora direttore tecnico del club viola, ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno ma non rinnoverà per aspettare nuove offerte e possibilità professionali. La Fiorentina lo avrebbe trattenuto volentieri e appresa la scelta di Burdisso, gli ha chiesto se intendesse ripensarci. Burdisso però, in grande armonia e senza attriti o polemiche, ha ribadito alla società la sua volontà di intraprendere una nuova esperienza dove poter fare il direttore sportivo in autonomia. L’argentino preferisce infatti riprendere il percorso iniziato al Boca Juniors e fare quindi un percorso diverso rispetto a quello di queste stagioni a Firenze, dove comunque ha lavorato in grande serenità e collaborazione con Joe Barone e con Pradé. Le parti si lasceranno quindi con serietà e serenità, finendo la stagione insieme.