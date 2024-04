Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato del futuro del suo assistito al portale danese Bold: "A fine stagione lascerà il Milan, è un addio che arriva nel momento giusto. Il suo sogno era giocare in rossonero, ci è riuscito riportando il club a vincere. In inverno c'è stato l'interesse di altre grandi squadre, ma deciderà dopo l'Europeo, che vivrà da capitano della Danimarca". In rossonero ha disputato 120 presenze tra campionato e Coppe, vincendo lo scudetto 2021-2022

A fine stagione Simon Kjaer lascerà il Milan. La conferma è arrivata direttamente dal suo agente, Mikkel Beck, che ha parlato del futuro del suo assistito al portale danese Bold: "Il suo contratto scade in estate, Simon lascerà il Milan. Non bisogna fare drammi, è un addio naturale che arriva nel momento giusto. Tanti anni fa Simon mi confidò che desiderava giocare al Milan, quel sogno si è realizzato. Quando è arrivato in rossonero nel 2020 la squadra era a metà classifica, il suo obiettivo era riportare il club al vertice del calcio italiano: è riuscito a vincere uno scudetto e ha raggiunto le semifinali di Champions League". Kjaer è arrivato al Milan nel gennaio 2020, dopo aver rescisso il contratto con l'Atalanta. In rossonero ha disputato 120 presenze tra campionato e Coppe, segnando un gol nell’Europa League 2020-2021. Nel Milan ha contributo a conquistare lo scudetto 2021-2022.