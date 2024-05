Il ct della nazionale austriaca, dato per vicinissimo dagli stessi dirigenti del club tedesco, ha declinato la proposta del Bayern e prolunga il suo contratto con l'Austria. L’annuncio sul sito della federazione: “Sottolineo che non è un rifiuto al Bayern -le parole di Rangnick- ma piuttosto una decisione per la mia squadra e per i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sull’Europeo, faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile”

Anche Ralf Rangnick ha detto no. Nemmeno lui sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Ed è stato lo stesso Ct della nazionale austriaca a sfilarsi, con un comunicato sul sito della Federcalcio dell’Austria che ha annunciato il prolungamento del suo contratto, dopo che il suo arrivo sulla panchina ancora occupata da Thomas Tuchel era dato per imminente. Un altro no, per i bavaresi, che hanno da tempo annunciato che non proseguiranno con l’attuale allenatore ma che al momento hanno visto sfumare tutte le possibili piste che portavano al successore di Tuchel. Prima la decisione di Xabi Alonso di restare al Bayer Leverkusen, guidato al primo titolo tedesco. Poi il rinnovo di Julian Nagelsmann con la nazionale tedesca con conseguente mancato ritorno al Bayern. Ora il no del 65enne Rangnick, dato per vicinissimo nei giorni scorsi dagli stessi dirigenti del Bayern. Al termine della semifinale di Champions tra Bayern e Real, il presidente dei bavaresi Herbert Hainer aveva infatti dichiarato: "Rangnick è la nostra scelta, un esperto del panorama calcistico con una straordinaria capacità di far crescere giocatori e squadre". Il club si era insomma esposto molto, come con Nagelsmann. E ancora una volta, al Bayern hanno avuto come risposta un no.