Panchina Milan, sondaggio per l'argentino Gallardo

Nome nuovo per la panchina del Milan della prossima stagione al posto di Stefano Pioli. I rossoneri stanno pensando a Marcelo Gallardo, argentino ex River Plate ora in Saudi Pro League, all'Al Ittihad. Gallardo sta per liberarsi dal suo ricchissimo contratto con la squadra saudita. Resta l'alternativa di Sergio Conceicao che però ha un contratto con il Porto fino al 2028

Giorni cruciali in casa Milan per definire il futuro allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli. Nelle ultime ore prende corpo una candidatura nuova che risponde al nome dell'argentino Marcelo Gallardo. L'ex River Plate ora in Saudi Pro League, all'Al Ittihad, con un contratto che sfiora i 22 milioni a stagione sta per liberarsi dal suo contratto e sarebbe a quel punto libero di cercare l'intesa con una nuova squadra, soprattutto qualora il Milan decidesse di affondare il colpo rispetto agli altri candidati ancora in lizza che sono i portoghesi Sergio Conceicao, che ha un contratto con il Porto fino al 2028, e Fonseca che però è conteso in Francia da diversi club