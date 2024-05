Il club di Aurelio De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Lazio per Luis Alberto. Il giocatore ha manifestato più volte la volontà di lasciare i biancocelesti ma Lotito chiede una cifra di almeno 15 milioni di euro, strada attualmente non percorribile per il Napoli

Il Napoli ci prova per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis avrebbe intenzione di rinforzare la rosa con il fantasista spagnolo, che nelle scorse settimane ha manifestato la volontà di lasciare la Lazio. Intanto lo spagnolo, non convocato per scelta tecnica contro l'Empoli, è tornato ad allenarsi con i compagni a Formello in vista del rush finale di campionato.