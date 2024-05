L'attaccante islandese del Genoa sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. Su di lui si è mosso in anticipo il Napoli, con De Laurentiis che vuole anticipare la concorrenza. Anche la Juventus però è interessata e ha proposto Miretti e Barrenechea nell'operazione

Il Napoli vuole anticipare la concorrenza per Albert Gudmundsson, uno dei migliori calciatori di questo campionato, trascinatore a suon di gol del Genoa di Alberto Gilardino. Gli azzurri, che hanno già avviato dei contatti, al momento sono la squadra italiana più avanti nella corsa. Chiaramente il parere del prossimo allenatore e i desideri del giocatore saranno determinanti, ma il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza.