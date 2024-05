La Coppa Italia alzata al cielo, poi la promessa di restare a Torino. Federico Chiesa ha vinto contro l'Atalanta il suo terzo trofeo con la Juventus, dopo la Supercoppa nel 2020 e la Coppa Italia nel 2021, ma non pensa di fermarsi qui: "Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare il club dove merita", ha dichiarato l'azzurro in conferenza stampa dopo la finale dell'Olimpico. "Sono felice per i tifosi dopo mesi difficili in cui ci è scivolato il campionato. La Coppa Italia e la Champions erano obiettivi prefissati. Ho parlato del rinnovo con Giuntoli, continueremo il discorso a fine stagione. Ci siederemo con tutta calma, ci diremo i nostri progetti e parleremo".

