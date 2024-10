L’altro giorno il presidente del Genoa Zangrillo si era detto possibilista. Super Mario Balotelli però si allontana dalla squadra di Alberto Gilardino. Nonostante la disponibilità economica, infatti, e gli ok amministrativi già dati dai vertici del Genoa per l’ingaggio di Super Mario, a questo punto sembra sempre più probabile che l’affare non si chiuderà. L’area tecnica del club, infatti, spera che con gli infortuni il peggio sia passato e non avendo perso altri pezzi per strada (al netto della doppietta di Pinamonti e dei giramenti di testa che ha avuto nel finale a causa di un colpo, per cui è stato necessario accompagnarlo in ospedale a fare degli accertamenti) non c’è al momento l’intenzione di intervenire ulteriormente nel mercato degli svincolati per altri attaccanti. Anche se come detto da Alberto Gilardino nella conferenza del post-partita sono sempre fondamentali i recuperi di Vitinha e Messias e quindi ci saranno sempre valutazioni fin quando non rientrerà l’emergenza infortunati.

