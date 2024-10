Juve-Perin, si lavora al rinnovo fino al 2027

La Juventus e Mattia Perin sono al lavoro per definire il rinnovo del portiere bianconero con un accordo biennale che avrà scadenza nel 2027. Thiago Motta è molto contento dell'apporto portato alla squadra dal classe '92, sia dentro che fuori dal campo. L'ex Genoa è visto da tempo come punto di riferimento per tutto il gruppo bianconero

Durante la conferenza stampa pre partita di Champions League contro lo Stoccarda oltre a Thiago Motta ha parlato per la Juventus Mattia Perin che contro i tedeschi sarà titolare vista la squalifica di Di Gregorio. Il 31enne portiere ex Genoa tra le altre cose ha confermato che sta trattando con la società bianconera il rinnovo di contratto che è in scadenza nel 2025: "Sto parlando con la società e c'è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità". Perin firmerà un biennale fino al 2027. In bianconero ha raggiunto le 50 presenze