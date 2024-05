Presente nel paddock di Imola prima delle qualifiche, Orsolini ha parlato così in esclusiva a Sky: "Speriamo di vedere un bello spettacolo". Poi, sul futuro del suo attuale allenatore Thiago Motta: "Qualora non dovesse rimanere mi dispiacerebbe. E’ chiaro che ci auguriamo che possa rimanere, ma è una decisione sua che prenderà con la società". Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

