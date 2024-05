"Se riusciremo a trattenere Thiago Motta? Da 4 mesi rispondo che vorrei legarlo ad una sedia, domani o dopo domani parleremo con lui del futuro, il nostro desiderio sarebbe di continuare con lui, speriamo rimanga in rossoblù". A dirlo è l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci intervenuto durante il convegno 'Il calciomercato al tempo dell'intelligenza artificiale', organizzato dall'Unione stampa sportiva italiana oggi a Coverciano dove ha ricevuto il riconoscimento 'Calcio e organizzazione club' per il Premio Nazionale 'Inside the sport 2024. "Bologna sta vivendo un'emozione unica, frutto di crescita e consolidamento - ha continuato. Migliorare sarà difficile ma faremo di tutto per mantenerci nel gotha del calcio italiano".