Nizza conferma: Ghisolfi sarà nuovo ds della Roma

Come già preannunciato Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. L'ulteriore conferma è arrivata dal presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere. Prenderà il posto di Tiago Pinto, che ha lasciato il club giallorosso lo scorso febbraio. Ghisolfi lavorerà a stretto contatto con Lina Souloukou e con Daniele De Rossi. Si legherà al club giallorosso con un contratto triennale e avrà un ruolo centrale nelle scelte di mercato.

Le parole del presidente del Nizza

Così il presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere al termine dell'ultima giornata di Ligue 1 contro il Lille: "Florent Ghisolfi va all'AS Roma. Siamo molto felici per lui, abbiamo passato dei bei mesi con lui sul piano umano ed è una cosa che noi apprezziamo molto. Gli augureremo il meglio. È fatta, ci ha chiesto di andarsene e lo abbiamo accettato".

La carriera di Ghisolfi



Trentanove anni, ex centrocampista con una decina di presenze in Ligue 1 con il Reims tra il 2012 e il 2014, Ghisolfi ha già lavorato al Lens prima di approdare in Costa Azzurra. Ed è stato proprio lui, la scorsa estate, a volere l’italiano Francesco Farioli per la panchina del Nizza. Ha deciso di affidare la squadra a un allenatore giovanissimo, di appena 35 anni (il brasiliano Dante, difensore e capitano, ne ha -per dire- 40) che non aveva mai allenato nei Top 5 campionati europei ma aveva esperienze solo in Turchia.