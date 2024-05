Torino, sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore

Sarà Paolo Vanoli il prossimo allenatore del Torino. L'attuale tecnico del Venezia, impegnato nei playoff promozione con i lagunari, è stato scelto dal club granata per sostituire Ivan Juric che ha completo il suo contratto triennale che non sarà rinnovato. Il Torino è ancora in corsa per un piazzamento nelle prossime coppe europee

A 90' minuti dalla fine della stagione il Torino è ancora in corsa per un piazzamento nelle prossime coppe europee. La squadra granata dovrà vincere la sfida sul campo dell'Atalanta, per conservare l'attuale posto in classifica davanti al Napoli e poi sperare che la Fiorentina vinca la Conference League contro l'Olympiacos. Una combinazione non semplice ma comunque possibile per un club che comunque vada cambierà guida tecnica. Chiuso il triennio con Ivan Juric la scelta del sostituto è caduta ormai su Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia che è impegnato con i lagunari nei playoff promozione in serie A. Il 51enne allenatore, in passato, ha lavorato sia con Conte che con Ventura, ha un contratto con il Venezia fino al 2026