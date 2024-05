Il polacco ha salutato con una lettera la squadra azzurra durante la festa per il suo compleanno: "Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare. Vi ringrazio perché nessuno di voi quando ho preso la decisione di cambiare la squadra mi abbia offeso. Questo significa tanto per me. Ho cercato di fare del mio meglio". Zielinski lascerà il Napoli a fine stagione: l’Inter è pronta ad accoglierlo

Festa di compleanno ma soprattutto di addio per Piotr Zielinski . Il giocatore polacco si appresta, infatti, a lasciare il Napoli al termine della stagione . Nella serata di ieri, 20 maggio, si è svolta la festa (di compleanno ma anche di saluti) del centrocampista del Napoli che ha voluto ringraziare con una lettera tutti i suoi compagni di squadra. " Siete persone straordinarie – ha iniziato Zielinski – che ho imparato ad amare e rispettare. Mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammirerò . Vi ringrazio perché nessuno di voi quando ho preso la decisione di cambiare la squadra mi ha offeso . Questo significa tanto per me. I successi che ho ottenuto nel nostro club sono in linea con i miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio. Grazie per il vostro supporto".

In attesa dell'arrivo all'Inter

Non è mancato, infine, anche il regalo dei suoi compagni di squadra con un bigliettino di auguri molto chiaro: "Adesso sei pronto per una nuova avventura e noi ti auguriamo il meglio…tranne in due partite". Per Zielinski, infatti, è già pronta l’Inter. Il polacco arriverà a parametro zero e sarà un nuovo giocatore nerazzurro per la prossima stagione