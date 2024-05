Ajax, Farioli vicinissimo alla panchina

Un nuovo allenatore italiano su una prestigiosa panchina europea. E sarebbe un inedito, visto che il glorioso Ajax non ha mai avuto un allenatore italiano nella sua storia. La trattativa che porterà Francesco Farioli ad Amsterdam è ormai ai dettagli e, per lui, è pronto un contratto triennale . Il Nizza, a questo punto, dovrebbe puntare su Genesio, attualmente svincolato. Farioli sarà il secondo italiano in assoluto nella storia del club olandese dopo Lorenzo Lucca.

Da De Zerbi alla Turchia

Farioli si è messo in luce nei top campionati europei al Nizza, con un super avvio di stagione 2023-24 (appena quattro gol subiti nelle prime tredici giornate) e il primo posto occupato per un paio di weekend. Ha chiuso l'annata al quinto posto. La sua carriera era iniziata nelle serie inferiori come preparatore dei portieri, poi l'ingresso nello staff di Roberto De Zerbi tra Benevento e Sassuolo. Due esperienze in Turchia con Karagümrük e Alanyaspor prima del 2023-24 in Francia. Ora la missione di risollevare l'Ajax, reduce da una stagione disastrosa dove ha toccato anche il decimo posto della classifica, chiudendo poi quinta a 35 punti di distanza dal Psv campione.